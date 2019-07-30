Увеличилось число иностранцев, приезжающих в Азербайджан с целью туризма

30 июля 2019 11:05 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Увеличилось число иностранцев и лиц без гражданства, приезжающих в Азербайджан с целью туризма.

Как сообщает Trend, в 2013 году число туристов, посетивших Азербайджан, составило 2 508,9 тыс. человек, 2 129,5 тыс. из которых приехали с целью отдыха. В 2018 же году 2 605,3 тыс. человек из 2 849,6 тыс. посетили страну с целью туризма, 787,4 тыс. - с рабочим визитом, 63,1 тыс. - с целью лечения, 15,3 тыс. - с целью религиозного паломничества, 651,6 тыс. - чтобы навестить родственников, друзей. За прошедший период увеличилось число посетивших Азербайджан по всем отмеченным направлениям.

В прошлом году 4 908,1 тыс. граждан Азербайджана посетили зарубежные страны. 1 126,3 тыс. из них посетили зарубежные страны с целью отдыха и развлечений, 900,2 тыс. - в рабочих целях, 288,6 тыс. - с целью лечения, 245,3 тыс. - для религиозного паломничества, 844,5 тыс. - с целью навестить родственников, друзей.

(Автор: Ильхама Исабалаева)

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