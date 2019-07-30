В Азербайджане пункты забоя скота будут оснащены необходимым оборудованием (ВИДЕО)

30 июля 2019 12:11 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане 74 пункта забоя скота, которые будут функционировать в дни праздника Гурбан, оснастят необходимым оборудованием и принадлежностями, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Агентство пищевой безопасности.

С целью сохранения чистоты улиц и недопущения антисанитарии Агентство призывает осуществлять забой скота исключительно в современных стационарных пунктах и в организованных совместно с местными органами исполнительной власти палаточных пунктах, соответствующих ветеринарно-санитарным и гигиеническим нормам.

Агентство подготовило видеоролик с адресами и списком стационарных и палаточных пунктов забоя скота, которые будут работать в дни праздника Гурбан.

Напомним, что в связи с праздником Гурбан 12 и 13 августа 2019 года объявлены в Азербайджане нерабочими днями.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)

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