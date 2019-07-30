Государственная миграционная служба Азербайджана задержала 184 мигранта

30 июля 2019 13:48 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - На прошлой неделе Государственная миграционная служба задержала 184 иностранца за нарушение миграционных правил, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Службу.

Один из иностранцев был выявлен в ходе совместных мероприятий со Службой государственной безопасности.

Было установлено, что семь из числа задержанных занимались деятельностью не соответствующей заявленной, 15 человек - незаконной трудовой деятельностью, трое проживали не по адресу регистрации, остальные 159 незаконно проживали на территории страны.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Вусал Гусейнов о новых правилах выдачи разрешения на временное проживание в Азербайджане
Политика 18 июля 14:04
В январе в Государственную миграционную службу Азербайджана поступило около 50 тыс. обращений
Происшествия 14 февраля 09:19
На каких условиях предоставляется гражданство Азербайджана?
Общество 13 февраля 16:08
В Азербайджане за последнюю неделю задержано свыше 160 иностранцев
Происшествия 19 декабря 2018 20:58
В Азербайджане задержано около 140 незаконных мигрантов (ФОТО)
Происшествия 5 ноября 2018 20:58
Деловые люди смогут без очереди проходить азербайджано-российскую границу (ФОТО)
Бизнес 3 ноября 2018 10:23
Лента новостей
Enagas обнародовала объем инвестиций в TAP
Энергетика 15:09
Сабирабадский консервный завод увеличит экспорт соков в страны Балтии
Бизнес 15:04
В Губе задержаны продавцы бриллиантов (ФОТО)
Происшествия 15:00
При взрыве в Афганистане погибли трое детей
Другие страны 14:59
Выросли продажи на портале Azexport
Экономика 14:58
Рассматриваются механизмы альтернативного финансирования МСБ в Азербайджане (ФОТО)
Экономика 14:57
Буровые работы на месторождении “Карабах” начнутся к концу года
Энергетика 14:56
Все вокруг в Баку - шик, блеск и красота! - экс-советник президента России (ФОТО)
Звёздный мир 14:53
Межбанк на первом месте среди азербайджанских банков по привлеченным вкладам
Бизнес 14:50