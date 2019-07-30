Завершается процедура выбора специальностей в магистратуру вузов и АН Азербайджана

30 июля 2019 12:42 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Сегодня завершается процедура выбора специальностей на вакантные места в магистратуру вузов и Академию наук (АН) Азербайджана, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ).

Прием на вакантные места в магистратуру вузов и АН Азербайджана на 2019-2020 учебный год проводится по конкурсу на основе баллов, набранных по итогам приемного экзамена, проведенного в два тура - 24 февраля и 26 мая этого года.

Для участия в конкурсе бакалавры должны указать и подтвердить коды выбранных специальностей на сайте ГЭЦ.

Список специальностей с незамещенными вакантными местами опубликован в шестом номере журнала «Магистр».

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)

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