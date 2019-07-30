В Азербайджане ограничено газоснабжение в ряде районов и столице

30 июля 2019 12:37 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Сегодня с 10:00 до 17:00 ограничено газоснабжение 12 сел Шамахинского района, а с 11:30 - пос. Шувелан и одного из жилых массивов в Хазарском районе Баку, сообщает во вторник Trend со ссылкой на ПО «Азеригаз».

Ограничения в подаче газа связаны с устранением выявленных утечек и наладочными работами на линиях.

Также в связи с проведением ПО «Азеригаз» необходимых работ приостановлено газоснабжение с 09:00 - в селе Ханифа Загатальского района, с 09:45 - на линии газопровода в направлении из Хачмаза в Губинский район, с 10:30 - на газопроводе среднего давления, обеспечивающем села Чанлибель, Гасмалылар, Сеидлер, Хаджалылар Шамкирского района, с 10:35 – в пос. Бузовна Хазарского района, с 10:40 - в 11 селах Сабирабадского района.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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