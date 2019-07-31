Завтра в Азербайджане начинается месячник «Чистый воздух»

БАКУ /Trend/ - С целью предотвращения вреда, наносимого окружающей среде и человеческому здоровью вредными веществами, выбрасываемыми в атмосферу, с 1 по 31 августа Главное управление государственной дорожной полиции (ГУГДП) и минэкологии Азербайджана проведут месячник «Чистый воздух», сообщает в среду Trend со ссылкой на ГУГДП.

Отметим, что в настоящее время в республике более 75% загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу, приходится на долю автомобилей и двигателей, работающих на жидком топливе.

Согласно подсчетам, объем вредных веществ, выбрасываемых в атмосферу автомобильным транспортом в стране, близок к 700 тыс. тонн.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)

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