В Баку устанавливаются новые остановочные павильоны (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Баку продолжается работа по совершенствованию инфраструктуры общественного транспорта.

Как сообщает в среду Trend, учитывая обращения граждан, а также результаты исследований, проведенных Бакинским транспортным агентством, с начала года в порядка 100 пунктах установлены новые остановочные павильоны.

В том числе, в Пираллахинском районе организованы шесть новых остановочных пунктов и установлены павильоны.

(Текст: Турал Гараджаев)

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