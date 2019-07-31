В Баку устанавливаются новые остановочные павильоны (ФОТО)

31 июля 2019 15:13 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Баку продолжается работа по совершенствованию инфраструктуры общественного транспорта.

Как сообщает в среду Trend, учитывая обращения граждан, а также результаты исследований, проведенных Бакинским транспортным агентством, с начала года в порядка 100 пунктах установлены новые остановочные павильоны.

В том числе, в Пираллахинском районе организованы шесть новых остановочных пунктов и установлены павильоны.

(Текст: Турал Гараджаев)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
БТА будет осуществлять экспресс-перевозки во время финала EYOF Baku 2019
Общество 26 июля 16:07
Бакинское транспортное агентство призывает водителей соблюдать правило "желтой полосы"
Общество 22 июля 17:43
Бакинское транспортное агентство предупредило водителей
Общество 12 июля 20:35
Снижена скорость движения на одной из дорог Баку
Происшествия 29 июня 22:20
В считанные годы общественный транспорт в Баку станет полностью экологичным (ФОТО)
Экономика 18 июня 17:43
В Баку привезут сотни новых автобусов
Общество 18 июня 16:41
Лента новостей
Белорусский концерн почти вдвое увеличил экспорт в Узбекистан
Бизнес 15:42
Британская компания может развивать финансовые технологии в Узбекистане
Бизнес 15:42
США прекращают финансовую помощь оккупированному Карабаху
Нагорно-карабахский конфликт 15:32
Во втором по величине городе Восточно-Казахстанской области отмечен рост промпроизводства
Бизнес 15:27
Руководитель Ассоциации GSMA в России Таир Исмаилов о том, как ускорить внедрение 5G
ИКТ 15:23
Путин внес на ратификацию в Госдуму Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря
Другие страны 15:22
В Азербайджане создаются центры поддержки родителей детей с ограниченными возможностями здоровья
Общество 15:14
Август в Азербайджане будет жарким
Общество 15:02
В Баку закрыто кафе (ФОТО)
Общество 14:56