Начинается прием документов на конкурс социальных проектов, инициированный Фондом Гейдара Алиева (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Общественное объединение "Региональное развитие" Фонда Гейдара Алиева с первого августа начинает прием проектов на конкурс "Социальные проекты", сообщает в среду Trend.

По инициативе Фонда Гейдара Алиева, Общественное объединение "Региональное развитие" объявило конкурс социальных проектов с целью поддержки развития гражданского общества, целей устойчивого развития, в том числе, государственных программ по отдельным сферам.

Конкурс нацелен на содействие развитию гражданского общества и формированию инициаторской среды, развитие страны с выдвижением и осуществлением идей и инициатив, направленных на социальное развитие.

Регистрация участников конкурса и прием проектных предложений будет проводиться с 1 августа до 18:00 часов 20 ноября 2019 года на сайте Общественного объединения «Региональное развитие» www.riib.az.

О результатах участники конкурса будут информированы по электронной почте.

Представленные на конкурс проекты фокусируются на инициативах по обеспечению физического, социального, интеллектуального и духовного развития, а также охраны здоровья и жизни членов общества; развитию науки и образования, реализации инновационных идей и совершенствованию просветительской работы; охране природы и окружающей среды; сохранению в обществе толерантной и инклюзивной среды, созданию в этой сфере равных возможностей и другие социальные проекты.

Проекты на конкурс могут представлять неправительственные организации (общественные объединения и фонды), прошедшие государственную регистрацию в Азербайджане, высшие учебные заведения, профессиональные и средне-специальные учебные заведения (колледжи), научно-исследовательские организации, волонтерские движения, студенческие научные общества учебных заведений и молодежно-студенческие организации.

С правилами конкурса можно ознакомиться на сайте www.riib.az или обратиться по телефонам (012) 488 01 50, (050) 600 01 50 и в call-center - 150.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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