Внесены изменения в Градостроительный и строительный кодекс Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Кабинет министров Азербайджана внес изменения в «Случаи продления срока действующего разрешения на строительство", сообщает в четверг Trend.

По действующей версии, разрешение на продление срока действующего разрешения на строительство, или обоснованный отказ, в соответствии с пунктом 75.10 Градостроительного и строительного кодекса Азербайджана, направлялся в Государственный реестр строительства в течение 10 дней.

Теперь этот срок сокращен до 3 рабочих дней.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов )

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