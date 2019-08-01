Изменены правила приема в магистратуру Академии Госпогранслужбы Азербайджана

1 августа 2019 12:04 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Кабмин Азербайджана внес изменения в «Правила приема в магистратуру вузов и АН Азербайджана», сообщает в четверг Trend.

Согласно изменениям, бакалавры, желающие поступить в магистратуру Академии Государственной пограничной службы (ГПС), вместо второго тура приемного экзамена будут проходить процедуры приема, установленные этими учебными заведениями.

До этого данная процедура касалась бакалавров, желающих поступить в магистратуру Университета "ADA", Бакинского филиала МГУ и Военной академии ВС Азербайджана и в магистратуру Азербайджанской государственной академии физкультуры и спорта по специальностям «Спортивная журналистика», «Менеджемент (по спортивной сфере)», «Спортивная медицина и реабилитация», преподавание по которым проводится на английском языке.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)

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