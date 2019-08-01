Участники конкурса «Кубок моря-2019» готовы к состязаниям в Баку

1 августа 2019 11:47 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Экипажи военных кораблей Каспийской флотилии Военно-морского флота Российской Федерации, Военно-морских сил Ирана и Военно-морских сил Казахстана, прибывшие в Баку для участия в конкурсе «Кубок моря-2019», готовы к состязаниям, сообщает в четверг Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны Азербайджана.

В ходе конкурса военные моряки будут состязаться в этапах по выполнению артиллерийских стрельб, в борьбе за живучесть корабля и спасательной подготовке, по морской подготовке, после чего определятся лучшие составы.

В конкурсе «Кубок моря-2019» в качестве наблюдателей примут участие представители вооруженных сил Турции, Пакистана, Саудовской Аравии, Бахрейна и Объединенных Арабских Эмиратов.

Напомним, что «Кубок моря-2019» пройдет в рамках Армейских международных игр-2019 в территориальных водах Азербайджана в Каспийском море.

(Текст: Кямаля Сеидова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Назван объем средств Фонда помощи ВС Азербайджана
Политика 12:02
ВС Армении обстреляли азербайджанские позиции из крупнокалиберных пулеметов
Нагорно-карабахский конфликт 09:32
Главы Минобороны Южной Кореи и США встретятся в Сеуле 9 августа
Другие страны 31 июля 13:15
ВС Армении подвергли снайперскому обстрелу азербайджанские позиции
Нагорно-карабахский конфликт 31 июля 09:50
Военный корабль Казахстана прибыл в Баку (ФОТО/ВИДЕО)
Политика 30 июля 19:12
Упавший в Каспий истребитель будут искать иностранные специалисты и водолазы (ФОТО)
Происшествия 30 июля 16:29
Лента новостей
Нахчыванская бисквитная фабрика запустит новую производственную линию
Бизнес 13:08
Растет турпоток в Грузию транзитом через Азербайджан
Туризм 13:07
На киностудии "Азербайджанфильм" откроется Творческая студия Гусейна Сеидзаде
Культура 12:58
Нахчыванская бисквитная фабрика расширит ассортимент кондитерских изделий
Бизнес 12:55
Snam назвала объем инвестиций в акционерный капитал TAP
Энергетика 12:50
МИД Китая не комментирует обвинения США в отношении китайского миллиардера
Другие страны 12:48
Инфляционные ожидания в Азербайджане невысоки - глава ЦБА
Финансы 12:44
Туркменистан проведет мониторинг сейсмичности Каспия
Бизнес 12:35
Туркменистан готовится к деловым переговорам с Болгарией
Бизнес 12:31