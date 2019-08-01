Azercell - Цифровой Cпонсор Талантов, прибывших в Баку из 88 стран

1 августа 2019 11:53 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/- Лидер телекоммуникационного рынка страны поддерживает 31-ю Международную Олимпиаду по Информатике, которая будет проходить в Азербайджане, сообщает Trend со ссылкой на компанию.

Тогда как информационно-коммуникационные технологии с большой скоростью внедряются во все сферы человеческой жизни, "Azercell Telecom" продолжает выступать с очередными инициативами, сделав повышение цифровой грамотности общества одним из приоритетных направлений своей деятельности. На 31-й Международной Олимпиаде по Информатике среди молодежи в области компьютерных наук, которая пройдет в Баку в этом году, компания Azercell выступит в качестве "Цифрового Спонсора Талантов". Напомним, что с 2017 года компания Azercell совместно с Министерством Образования принимает участие в организации специальной подготовки для азербайджанских олимпийцев посредством Центра Инноваций и Предпринимательства "Barama". Будучи Цифровым Спонсором Талантов, компания Azercell также предоставит конкурсантам и сопровождающему их персоналу мобильный интернет и специальные подарки во время их пребывания в Азербайджане.

Международная Олимпиада по Информатике проводится по инициативе Министерства Образования Азербайджанской Республики при поддержке Университета АДА, Министерства Транспорта, Связи и Высоких Технологий и других государственных структур. Кроме того, официальным глобальным спонсором Олимпиады выступает компания Acer, а Спонсором Талантов - PASHA Bank.

Проводимая с 1989 года Международная Олимпиада по Информатике, позволяет школьникам из многих стран мира ежегодно демонстрировать свои знания и навыки. До этого Олимпиада проводилась в около 30-и городах мира, включая такие города как Загреб, Тегеран, Афины, Каир, Алматы, Казань. В этом году для участия в Международной Олимпиаде по Информатике, которая впервые пройдет в нашей стране, зарегистрировались официальные представители из 88 стран и регионов, включая азербайджанскую команду, в составе которой более 600 школьников, преподавателей и экспертов. До настоящего времени в этом престижном международном соревновании команды Азербайджана представляли нашу страну 24 раза, и тем самым положили в копилку в общей сложности пять медалей – одну серебряную и четыре бронзовые.

Напомним, что c момента своего создания Azercell Telecom продолжает поддерживать развитие подрастающего поколения в стране на уровне местных и международных конкурсов, повышая уровень знаний и навыков у школьников и студентов в различных областях посредством специальных программ обучения в области информационно-коммуникационных технологий и компьютерной инженерии.

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