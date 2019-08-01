Завтра в Баку будет до 35 градусов тепла

1 августа 2019 13:15 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается умеренный северный ветер, сообщает в четверг Trend со ссылкой на министерство экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 23-27, днем - 30-35, в Баку ночью - 25-27, днем - 33-35 градусов тепла.

Атмосферное давление будет ниже нормы и составит 755 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность ночью - 65-75, днем - 35-40 процентов.

На пляжах Абшерона ожидается умеренный северный ветер.

Температура морской воды на северных пляжах Абшерона (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) - 25-26, на южных (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шихово) – 26-27 градусов тепла.

В районах Азербайджана завтра местами ожидается дождь, ливни, грозы, возможен град. Западный ветер в отдельных местах временами будет усиливаться.

Ночью - 22-27, днем - 32-37, в горах ночью - 15-20, днем - 20-25 градусов тепла.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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