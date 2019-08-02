Первый вице-президент Мехрибан Алиева: Международные культурные связи, взаимная культурная интеграция являются одними из основных приоритетов межгосударственной политики Азербайджана (ФОТО) (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - В четверг состоялась торжественная церемония открытия XI Габалинского международного музыкального фестиваля, организованного Фондом Гейдара Алиева при поддержке Министерства культуры и "Гилан Холдинг".

На церемонии, которая прошла в Габалинском Центре культуры, было зачитано поздравительное послание участникам фестиваля Первого вице-президента Азербайджана, президента Фонда Гейдара Алиева, посла доброй воли ЮНЕСКО и ИСЕСКО Мехрибан Алиевой, которой принадлежат исключительные заслуги в развитии и пропаганде музыкальной культуры в Азербайджане.

В послании говорится:

"Уважаемые участники фестиваля. Дорогие друзья.

Сердечно приветствую вас – участников XI Габалинского международного музыкального фестиваля, желаю успехов работе фестиваля, передаю всем вам наилучшие пожелания.

Культура во все времена была главным средством общения между народами и надежным мостом взаимосвязей между цивилизациями. И сегодня взаимоотношения мировых культур имеют важное значение в жизни современного общества, происходящих в мире общественно-политических процессах и межцивилизационном диалоге. Без учета этого фактора невозможно ощутить плодотворность международных связей, сотрудничества между народами.

Азербайджан исторически прилагал усилия для взаимообогащения различных культур, еще большего укрепления единства между народами. Международные культурные связи, взаимная культурная интеграция – один из главных приоритетов межгосударственной политики Азербайджана. Неслучайно в нашей стране регулярно проводятся важные международные мероприятия - форумы, конференции и фестивали. В рамках начатого Азербайджаном "Бакинского процесса", превратившегося в поистине глобальную платформу поощрения межкультурного диалога, в апреле этого года мы провели V Всемирный форум по межкультурному диалогу. В июне в Баку состоялась 43-я сессия Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО. Дни проведения сессии запомнились нам знаменательным событием – расположенный в одном из самых древних городов Азербайджана – Шеки Ханский дворец вместе с историческим центром Шеки был включен в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

По случаю 650-летия со дня рождения великого азербайджанского поэта и мыслителя Имадеддина Насими Распоряжением Президента Азербайджанской Республики 2019 год объявлен в нашей стране "Годом Насими". Ожидается, что на организованный по этому случаю осенью Фестиваль поэзии, искусства и духовности – Насими съедутся сотни участников из многих стран мира. Эти мероприятия, вновь доказывая, что фундаментальными принципами Азербайджана являются мир и гуманизм, собирают вместе представителей различных народов, независимо от языка, религии, этнической принадлежности. Все это, безусловно, проекты, повышающие эффективность культурно-духовной интеграции между народами, и я, как посол доброй воли ЮНЕСКО, всегда поддерживаю эти мероприятия.

Габалинский международный музыкальный фестиваль, авторитет которого повышается с каждым днем, известен как значимое мероприятие, вносящее большой вклад в межкультурный диалог. Этот праздник дружбы и музыки с участием большого числа музыкантов из разных стран служит выявлению новых талантов, обмену знаниями и исследованиями в этой сфере, поощрению межкультурного диалога.

Желаю каждому участнику фестиваля здоровья, а всем творческим людям – нескончаемых успехов".

Выступивший на церемонии открытия председатель Республиканского совета старейшин, депутат Милли Меджлиса Фаттах Гейдаров сказал: "Этот фестиваль, основа которого заложена Фондом, носящим имя великого лидера Гейдара Алиева, уже известен во всем мире благодаря своему значению. Фестиваль развивается вместе с нашей страной. Развиваясь, растет, хорошеет, расширяет сферу охвата. Фестиваль имеет очень большое значение не только в расширении культурных связей, но и в налаживании дружественных и братских уз между людьми, высоких культурных отношений между государствами. Сегодня на наш фестиваль съехались гости из самых далеких стран мира – Китая, США, Великобритании, Германии, Франции, стран Востока, Турции, Ирана. В этом фестивале участвуют выдающиеся деятели искусства с мировым именем. Это очень талантливые люди, и каждый желает увидеть их, послушать их исполнение. Габалинский фестиваль – одно из культурных мероприятий, завоевавших большой успех в жизни нашей страны. Мы очень рады выразить сердечную признательность идейному руководителю этого фестиваля, которая со дня основания по сегодняшний день поддерживает его организацию и поздравление которой мы сейчас услышали - Первому вице-президенту Азербайджанской Республики, президенту Фонда Гейдара Алиева, главному автору наших успехов Мехрибан ханым Алиевой".

Ректор Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли, народный артист СССР, художественный руководитель Габалинского международного музыкального фестиваля Фархад Бадалбейли, выступая на церемонии, отметил, что нынешний фестиваль совпал по времени с юбилейными мероприятиями, посвященными 650-летию со дня рождения великого азербайджанского поэта и мыслителя Имадеддина Насими, подчеркнул, что этот юбилей является очень большим событием в культурной жизни Азербайджана. Он пожелал успехов Габалинскому международному музыкальному фестивалю.

После церемонии открытия с большой концертной программой выступил Азербайджанский государственный симфонический оркестр имени Узеира Гаджибейли. Зрители аплодисментами встретили выступление народных артистов Ульвии Гаджибековой (фортепиано) и Егяны Ахундовой (фортепиано) на концерте под управлением заслуженного деятеля искусств, профессора Фахреддина Керимова.

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