Профшколы Азербайджана будут готовить кадры по новым специальностям

БАКУ /Trend/ - С 5 августа 2019 года в Азербайджане начинается прием заявлений для желающих поступить в учреждения профобразования.

Об этом на пресс-конференции, посвященной правилам приема в учреждения профобразования, сказал замдиректора Государственного агентства по профессиональному образованию Амиль Алили, сообщает в пятницу Trend.

По его словам, прием заявлений будет осуществляться до 20 августа во всех центрах Службы "ASAN", а в городах и районах, где не функционируют эти центры – в соответствующих учреждениях профобразования. Заявления подаются бесплатно в электронной форме.

В этом году прием документов в учреждения профобразования также осуществляется в рамках сотрудничества с Государственным агентством по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана.

Алили добавил, что на 2019/2020 учебный год будет проводиться прием по 145 специальностям, 23 из которых новые. 14 новых специальностей недавно включены в классификацию профобразования. Названия 9 специальностей хотя и были в классификации, кадры по ним не готовились.

Замдиректора Агентства добавил, что новые специальности относятся к промышленной сфере - кадры по ним будут готовиться в новом Центре профобразования, созданном по корейским стандартам. Кроме того, будет осуществляться кадровая подготовка по новым специальностям в сферах информационных технологий, туризма, сельского хозяйства.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)

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