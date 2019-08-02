Минобороны Азербайджана проверило готовность подразделений к зиме (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Согласно утвержденному министром обороны годовому плану, группа офицеров во главе с заместителем министра обороны генерал-лейтенантом Керимом Велиевым и командование воинского объединения посетили подразделения, расположенные в высокогорной местности и в суровых климатических условиях, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны Азербайджана.

В ходе посещения были проверены качество подготовительных работ к зиме, обеспечение и оснащение личного состава в соответствии с нормами зимнего периода.

Поинтересовавшись боевой и морально-психологической подготовкой военнослужащих и их социально-бытовыми условиями, замминистра довел до должностных лиц требования министра обороны в связи с более качественной организацией соответствующей службы, и дал конкретные указания.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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