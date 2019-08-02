Социальный проект Международного Банка Азербайджана получил международную награду

БАКУ/Trend/- Проект корпоративной социальной ответственности «Kitabı dinlə», реализуемый Международным Банком Азербайджана совместно с молодежью с ограниченными физическими возможностями, был удостоен международной премии International CSR Excellence Award. Штаб-квартира комитета, предоставившего награду банку, расположена в Лондоне, сообщает Trend со ссылкой на банк.

Целью международной премии International CSR Excellence Award является поддержка проектов социальной ответственности ведущих бизнес-организаций, работающих в разных странах мира, с целью вдохновения их к реализации проектов на благо общества в областях, не входящих в сферу их деятельности. Узнать больше об International CSR Excellence Award можно по ссылке: https://csrawards.co.uk

В этом году лауреатами международной премии International CSR Excellence Award стали британская газораспределительная сеть Northern Gas Networks, British Gas, Morgan Sindall, McGee, арабская SAUDI ARAMCO, швейцарская IWC SCHAFFHAUSEN и другие. В предыдущие годы эта награда также вручалась таким компаниям, как Coca-Cola, Shell, Warner Bros и Turkcell.

Проекты корпоративной социальной ответственности играют важную роль в деятельности Международного Банка Азербайджана. В последние годы Банк вместе со своими партнерами активно реализовывал ряд интересных проектов с целью повышения финансовой грамотности, продвижения наших исторических и культурных ценностей, содействия индивидуальному развитию и занятости молодежи, поддержания стартапов и в других областях. Некоторые из этих проектов все еще продолжаются.

Проект “Kitabı dinlə” нацелен на создание электронных ресурсов на родном языке и поддержку активной интеграции в общество молодых людей с ограниченными физическими возможностями. В рамках проекта был выпущен ряд аудиокниг на азербайджанском языке, которые доступны на портале www.kitabidinle.az. Книги с этого портала можно скачать или слушать онлайн.

Проект “Kitabı dinlə” также стал одним из победителей первого общереспубликанского конкурса проектов корпоративной социальной ответственности, проводимого со стороны Национальной Конфедерации Предпринимателей Азербайджанской Республики, и ряда других соответствующих структур. Банк получил национальную награду в номинации «Проект года по обеспечению инклюзивности образования».

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