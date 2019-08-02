Агентство: В Азербайджане не зафиксировано случаев падежа скота от опасных заболеваний

БАКУ /Trend/ - Гибель скота от паразитарных и сезонных заболеваний возможна в единичных случаях. Об этом, как сообщает Trend, глава отдела по контролю ветеринарных услуг и здоровья животных при Агентстве аграрных услуг Рамиз Салманов сообщил на пресс-конференции, посвященной вопросам проведения эпизоотических мероприятий.

"В Азербайджане случаев падежа скота от какого-либо заболевания не зафиксировано», - сказал Салманов.

Он отметил, что у здоровых животных шерсть бывает гладкой, а слизистая носа всегда влажная. «При повышении температуры хоть на градус слизистая носа становится сухой, и если вовремя не обратиться к ветеринару, животное может погибнуть от паразитарного заболевания. Часто при паразитарных заболеваниях к ветеринару обращаются лишь через сутки, когда уже поздно принимать какие-то меры. Основными возбудителями этих заболеваний являются клещи», - добавил Салманов.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев)

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