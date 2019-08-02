В Гяндже закрыт цех по производству безалкогольных напиктов (ФОТО)

2 августа 2019 13:35 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - На основании жалобы, поступившей в Агентство пищевой безопасности, в Гяндже был проверен цех по производству безалкогольных напитков "Zaquzelli", принадлежащий физическому лицу Шукюрпуру Фарману Садулла оглу, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на агентство.

В ходе проверки в цехе были выявлены грубые нарушения нормативно-технических правовых актов по пищевой безопасности.

Было установлено, что используемая предприятием вода не проходит микробиологическую очистку, стеклянная тара моется в антисанитарных условиях, кустарно, склады, где хранится сырье и готовая продукция, а также производственный участок, не отвечают санитарно-гигиеническим нормам и правилам, и готовая продукция поступает в продажу без проведения лабораторных анализов.

Пробы напитков отправлены в лаборатории Института пищевой безопасности, а цех закрыт по итогам проверки.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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