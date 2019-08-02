Завтра в Баку станет прохладней

БАКУ/Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Утром возможны кратковременные осадки. Ветер умеренный северо-западный, передает в пятницу Trend со ссылкой на пресс-службу минэкологии и природных ресурсов.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью 22-25, днем - 29-32, в Баку ночью - 22-24, днем - 30-32 градуса тепла. Атмосферное давление ниже нормы - 755 миллиметров ртутного столба, относительная влажность ночью - 65-75, днем - 40-45 процентов.

На пляжах Абшерона ветер умеренный северо-западный. Температура морской воды на северных пляжах (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) - 24-25 градуса, на южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шихово) - 25-26 градусов тепла.

В районах Азербайджана завтра местами ожидаются дожди, ливни, возможен град. Западный ветер в отдельных местах временами будет усиливаться.

Температура воздуха ночью – 20-25, днем 32-37. в горах ночью - 12-17, днем - 20-25 градусов тепла.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов )

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