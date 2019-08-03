Какой будет погода в воскресенье?

3 августа 2019 13:46 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на воскресенье.

В Баку и на Абшеронском полуострове в основном без осадков, умеренный северный ветер днем переменится на юго-восточный, сообщает в субботу Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью - 20-24, днем - 30-34 градуса тепла, в Баку ночью - 22-24, днем - 32-34 градуса тепла.

Атмосферное давление опустится с 756 миллиметров до 750 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность ночью - 60-70, днем - 40-50 процентов.

На Абшеронских пляжах северный ветер днем переменится на юго-восточный.

Температура морской воды на северных пляжах Абшерона (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) составит 24-25 градусов, на южных пляжах (Тюркан, Говсаны, Сахиль, Шихов) - 22-23 градуса тепла.

В районах Азербайджана в основном без осадков, днем в некоторых северных и западных районах ожидаются дожди, местами грозы и град. Ожидается западный ветер, временами усиливающийся..

Температура воздуха ночью - 20-25, днем - 33-38 градусов тепла, в горах - ночью 12-17, днем - 20-25 градусов тепла.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Завтра в Баку станет прохладней
Общество 2 августа 15:28
Завтра в Баку без осадков
Общество 28 июля 13:22
В воскресенье в Азербайджане сохранится ветреная погода
Общество 20 июля 14:20
В Азербайджане будет жарко в выходные
Общество 19 июля 18:58
Завтра в Азербайджане будет еще жарче
Общество 17 июля 14:01
Завтра в Баку до 32 градусов тепла
Общество 7 июля 14:02
Лента новостей
В Азербайджане увеличился общий объем кредитного портфеля
Финансы 15:13
Бакинское транспортное агентство о причинах ДТП на скоростной автомагистрали столицы (ФОТО)
Общество 15:13
Милош Бикович объявил о завершении съемок сериала о Муслиме Магомаеве (ФОТО)
Культура 14:55
Пентагон поддерживает размещение ракет наземного базирования средней дальности в Азии
Другие страны 14:47
В водоснабжение Грузии до конца года планируется вложить около 600 млн лари
Финансы 14:44
В Кабуле заявили о роли правительства в решении о выводе сил США
Другие страны 14:42
Иранское нефтяное месторождение Саадатебад наращивает производство
Экономика 14:39
Монгольский финансовый сектор поддерживает Грузинскую систему расчетов по ценным бумагам
Финансы 14:38
Узбекский "Нефтегазинвест" продлевает тендер на приобретении запчастей
Тендеры 14:38