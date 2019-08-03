Борец Нихад Мамедли стал чемпионом мира (ФОТО)

3 августа 2019 21:28 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Азербайджанский борец греко-римского стиля Нихад Мамедли завоевал золотую медаль чемпионата мира среди юниоров, проходящего в столице Болгарии - Софии.

Как сообщает Trend со ссылкой на Федерацию борьбы Азербайджана, в пятый день чемпионата борьбу вели три наших борца греко-римского стиля. Нихад Мамедли (55 кг) в первой встрече победил соперника из Украины. Затем наш чемпион Европы одержал верх над борцом из Турции. Победив раньше времени белорусского спортсмена, Н.Мамедли вышел в полуфинал. В полуфинале наш спортсмен одолел узбекского борца и вышел в финал. Одержав в решающей схватке чистую победу над представителем Индии, Н.Мамедли стал чемпионом мира.

Зия Бабашов (48 кг), вступивший в борьбу с 1/8 финала, сначала одержал верх над болгарским борцом. В четвертьфинале азербайджанский борец победил представителя Южной Африки, а в полуфинале - соперника из Индии. В финальной схватке З.Бабашов уступил на последней минуте сопернику из Ирана и вынужден был довольствоваться серебряной медалью.

Другой наш борец Хасай Гасанли (65 кг) легко одолел представителя Греции в классификационном этапе. В следующей встрече он не дал ни одного шанса спортсмену из Эстонии. Однако в четвертьфинале Х.Гасанли уступил иранскому сопернику с минимальной разницей.

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