В пещере Дамджылы проводятся археологические раскопки

4 августа 2019 08:30 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Археологические раскопки проводятся во всемирно значимой пещере Дамджылы на территории Государственного историко-культурного заповедника "Авей" Газахского района, передает Trend.

Экспедиция основана на трехстороннем меморандуме, подписанном между Институтом археологии и этнографии НАНА, Государственным историко-культурным заповедником "Авей" и Токийским университетом Японии.

Целью раскопок является выявление предметов и орудий каменного века, древнего поселения, и выяснение того, что люди, живущие там, являлись местными жителями, а также определение связи между неолитом и мезолитом.

Археологические раскопки проводятся под руководством профессора Ешихиро Нишиакини из Токийского университета. Также в раскопках принимают участия сотрудники Института археологии и этнографии НАНА - Мансур Мансуров, Ягуб Мамедов, Ульвия Гейдарова и Аждар Бабаев.

(Автор: Ильхама Исабалаева)

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