Участники конкурса «Кубок моря-2019» посетили достопримечательности Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Для представителей государств, участвующих в конкурсе «Кубок моря-2019», была организована культурная программа, сообщает в воскресенье Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны.

В рамках программы военные моряки, прибывшие в Азербайджан из различных стран, посетили достопримечательности и исторические памятники города Баку.

Красота столицы Азербайджана, современные здания и благоустройство города оставили у гостей самые приятные впечатления.

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