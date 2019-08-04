Семь сотрудников МЧС пострадали в ходе тушения пожара в ТЦ "Седерек"

БАКУ /Trend/ - Семь человек отравились от дыма в результате пожара в торговом центре "Седерек", расположенного в Гарадагском районе Баку. Об этом в воскресенье сообщили Trend в министерстве здравоохранения.

"В министерстве отметили, что в связи с пожаром на место происшествия были отправлены 15 бригад скорой помощи. В результате пожара семь сотрудников министерства по чрезвычайным ситуациям были размещены в в отделение токсикологии Клинического медицинского центра с отравлением от дыма", - сообщили в министерстве.

Напомним, что ранее МЧС сообщило и пожаре в одном из складов торгового центра "Седерек".

(Автор: Ильхама Исабалаева)

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