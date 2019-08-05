ИВ Баку предупредила население и водителей (ЭКСКЛЮЗИВ)

5 августа 2019 14:34 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Исполнительная власть города Баку предупредила население и водителей в связи с сильным ветром в столице.

Как сообщил в понедельник Trend начальник отдела охраны растительности Хозяйственного объединения по озеленения ИВ Баку Орхан Мамедов, сильный ветер и отягощенность крон деревьев листвой и ветвями увеличивают вероятность их падения.

Такой ветер может свалить даже здоровые деревья сказал он.

«По причине отягощенности деревьев, вероятность их падения выше, чем в другое время года. Поэтому, просим водителей не парковаться под деревьями. А жителям советуем не стоять под деревьями и быть осмотрительнее», - добавил Мамедов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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