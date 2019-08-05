Общественное объединение "Региональное развитие" приступило к осуществлению новой программы деятельности (ФОТО) (версия 2)

5 августа 2019 14:50 (UTC+04:00)

добавлены подробности (первая версия опубликована в 13:39 )

БАКУ /Trend/ - Общественное объединение "Региональное развитие" приступило к новой программе деятельности с целью поддержки индивидуального развития волонтеров, повышения их уровня знаний и мировоззрения, эффективной организации их свободного времени и развития социальных связей среди молодежи.

Об этом сообщили в понедельник Trend в Объединении.

В рамках программы, которая продлится три месяца, намечается проведение обучения на различные темы, семинаров, интерактивных игр, конкурсов, организация курсов, инфотуров в различные учреждения и организации, а также участие в мероприятиях, проектах и социальных акциях, организованных объединением.

На предварительном этапе для 300 волонтеров из различных регионов тренинги на тему «Командная работа», а также организованы инфотуры в различные учреждения. Таким образом, волонтеры побывали в таких учреждениях, как ООО «Астара чай», Нефтчалинский промышленный квартал, Мингячевирский промышленный парк, ООО «Ширван шараблары», ОАО Габалинский консервный завод “Гилан”, Човдарское месторождение ЗАО «Азерголд», научно-исследовательский институт чаеводства в Губе и Гарабахский коневодческий комплекс.

В ходе тренинга молодежь узнала о правилах поведения и работы в рамках команды, методах достижения успеха, общения и взаимодействия, участвовала в различных интерактивные игры.

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