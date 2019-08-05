Рекомендации АПБ Азербайджана и УМК в связи с праздником Гурбан

5 августа 2019 16:59 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Агентство пищевой безопасности (АПБ) Азербайджана опубликовало адреса стационарных и палаточных пунктов забоя скота, которые будут функционировать во время праздника Гурбан.

Как сообщили в понедельник Trend из агентства, в праздничные дни в республике будут действовать 44 стационарных и 30 палаточных пунктов забоя скота.

С целью сохранения чистоты улиц и недопущения антисанитарии, Агентство призывает население забивать скот исключительно в специализированных стационарных, модульных пунктах забоя скота и, в организованных, соответствии с ветеринарно-санитарными и гигиеническими нормам, совместно с местными органами исполнительной власти, палаточных пунктах.

Управление мусульман Кавказа рекомендует верующим совершать жертвенный ритуал с прочтением соответствующей молитвы, в специально отведенных местах с соблюдением требований санитарных норм, и не рекомендует осуществлять забой при малолетних детях и на глазах других животных.

Ниже даны адреса пунктов забоя скота в Баку:

Районы

Адреса пунктов убоя и продажи скота

1

Сабаильский район

улица Гюльбалы Алиева (за Бибиэйбатским управлением нефтегазовой добычи )

2

20-й участок (Бадамдарское шоссе)

3

Хатаинский район

дорога в Зых (около кафе "Наргиля" и вблизи здания №5)

4

поселок Расулзаде, Бинагадинское шоссе

5

Бинагадинский район

поселок Баладжары, дорога Ходжасан-Баладжары-Бинагади

6

поселок Бинагади, массив Гюлюстан (около рынка скота)

7

улица Джафара Хандана 54 ("Мясной павильон")

8

улица Шарифзаде 196

9

Ясамальский район

жилой массив “Ени Ясамал”, улица Дадаша Буниятзаде 7

10

улица Мухаммеда Хиябани 10c

11

поселок Локбатан (территория ООО "Мейвели")

12

Гарадагский район

ООО "Агровест"(дорога в Локбатан, перед ТЦ "Бина")

13

ООО "Гоч-эт" , поселок Локбатан

14

Низаминский район

пересечение улиц Микаила Алиева и Рустама Рустамова

15

ООО"Азер-Агро", круг Новобакинского нефтеперерабатывающего завода

16

улица Алияра Алиева 26 (пункт убоя скота, принадлежащий ОАО "Баку Тахыл-2")

17

Наримановский район

пересечение улиц Тебриза и Джейхуна Гаджибейли(автостоянка на месте гостиницы "Гарабаг")

18

улица Алияра Алиева 36a (рынок Кешля)

19

Сураханский район

поселок Говсан, дорога Говсан-Тюркан (перед торговым центром)

20

Ени Гюняшли массив В (торговый центр "Гюнеш")

21

Хазарский район

поселок Гала железнодорожная станция (за учреждением "Ламбир")

22

поселок Бина, ООО "Оз фермамыздан"

23

Абшеронский район

ООО"Сахлиялы" Хырдалан, птечеводческий массив

24

дорога в Забрат, участок перед пунктом забоя скота Azmeat

25

правая сторона шоссе Забрат-Кюрдаханы

26

шоссе Забрат-Маштага (около маркета "Канал")

27

поселок Бакиханово, улица Фаталиева 72

28

Сабунчинский район

поселок Нардаран, улица Мирзы Фатали Ахундзаде 107

29

поселок Сабунчу, городское шоссе, поворот 6 (двор дома церемоний "Сабунчу")

30

поселок Рамана, улица Шуша

31

поселок Бильгя, улица Азербайджанская женщина

32

поселок Забрат, ОООAzmeat

33

поселок Кюрдаханы, улица Гуси Гаджиева 6

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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