Рекомендации АПБ Азербайджана и УМК в связи с праздником Гурбан

БАКУ/Trend/ - Агентство пищевой безопасности (АПБ) Азербайджана опубликовало адреса стационарных и палаточных пунктов забоя скота, которые будут функционировать во время праздника Гурбан.
Как сообщили в понедельник Trend из агентства, в праздничные дни в республике будут действовать 44 стационарных и 30 палаточных пунктов забоя скота.
С целью сохранения чистоты улиц и недопущения антисанитарии, Агентство призывает население забивать скот исключительно в специализированных стационарных, модульных пунктах забоя скота и, в организованных, соответствии с ветеринарно-санитарными и гигиеническими нормам, совместно с местными органами исполнительной власти, палаточных пунктах.
Управление мусульман Кавказа рекомендует верующим совершать жертвенный ритуал с прочтением соответствующей молитвы, в специально отведенных местах с соблюдением требований санитарных норм, и не рекомендует осуществлять забой при малолетних детях и на глазах других животных.
Ниже даны адреса пунктов забоя скота в Баку:
|
№
|
Районы
|
Адреса пунктов убоя и продажи скота
|
1
|
Сабаильский район
|
улица Гюльбалы Алиева (за Бибиэйбатским управлением нефтегазовой добычи )
|
2
|
20-й участок (Бадамдарское шоссе)
|
3
|
Хатаинский район
|
дорога в Зых (около кафе "Наргиля" и вблизи здания №5)
|
4
|
поселок Расулзаде, Бинагадинское шоссе
|
5
|
Бинагадинский район
|
поселок Баладжары, дорога Ходжасан-Баладжары-Бинагади
|
6
|
поселок Бинагади, массив Гюлюстан (около рынка скота)
|
7
|
улица Джафара Хандана 54 ("Мясной павильон")
|
8
|
улица Шарифзаде 196
|
9
|
Ясамальский район
|
жилой массив “Ени Ясамал”, улица Дадаша Буниятзаде 7
|
10
|
улица Мухаммеда Хиябани 10c
|
11
|
поселок Локбатан (территория ООО "Мейвели")
|
12
|
Гарадагский район
|
ООО "Агровест"(дорога в Локбатан, перед ТЦ "Бина")
|
13
|
ООО "Гоч-эт" , поселок Локбатан
|
14
|
Низаминский район
|
пересечение улиц Микаила Алиева и Рустама Рустамова
|
15
|
ООО"Азер-Агро", круг Новобакинского нефтеперерабатывающего завода
|
16
|
улица Алияра Алиева 26 (пункт убоя скота, принадлежащий ОАО "Баку Тахыл-2")
|
17
|
Наримановский район
|
пересечение улиц Тебриза и Джейхуна Гаджибейли(автостоянка на месте гостиницы "Гарабаг")
|
18
|
улица Алияра Алиева 36a (рынок Кешля)
|
19
|
Сураханский район
|
поселок Говсан, дорога Говсан-Тюркан (перед торговым центром)
|
20
|
Ени Гюняшли массив В (торговый центр "Гюнеш")
|
21
|
Хазарский район
|
поселок Гала железнодорожная станция (за учреждением "Ламбир")
|
22
|
поселок Бина, ООО "Оз фермамыздан"
|
23
|
Абшеронский район
|
ООО"Сахлиялы" Хырдалан, птечеводческий массив
|
24
|
дорога в Забрат, участок перед пунктом забоя скота Azmeat
|
25
|
правая сторона шоссе Забрат-Кюрдаханы
|
26
|
шоссе Забрат-Маштага (около маркета "Канал")
|
27
|
поселок Бакиханово, улица Фаталиева 72
|
28
|
Сабунчинский район
|
поселок Нардаран, улица Мирзы Фатали Ахундзаде 107
|
29
|
поселок Сабунчу, городское шоссе, поворот 6 (двор дома церемоний "Сабунчу")
|
30
|
поселок Рамана, улица Шуша
|
31
|
поселок Бильгя, улица Азербайджанская женщина
|
32
|
поселок Забрат, ОООAzmeat
|
33
|
поселок Кюрдаханы, улица Гуси Гаджиева 6
(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)
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