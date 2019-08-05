Рекомендации АПБ Азербайджана и УМК в связи с праздником Гурбан

БАКУ/Trend/ - Агентство пищевой безопасности (АПБ) Азербайджана опубликовало адреса стационарных и палаточных пунктов забоя скота, которые будут функционировать во время праздника Гурбан.

Как сообщили в понедельник Trend из агентства, в праздничные дни в республике будут действовать 44 стационарных и 30 палаточных пунктов забоя скота.

С целью сохранения чистоты улиц и недопущения антисанитарии, Агентство призывает население забивать скот исключительно в специализированных стационарных, модульных пунктах забоя скота и, в организованных, соответствии с ветеринарно-санитарными и гигиеническими нормам, совместно с местными органами исполнительной власти, палаточных пунктах.

Управление мусульман Кавказа рекомендует верующим совершать жертвенный ритуал с прочтением соответствующей молитвы, в специально отведенных местах с соблюдением требований санитарных норм, и не рекомендует осуществлять забой при малолетних детях и на глазах других животных.

Ниже даны адреса пунктов забоя скота в Баку: