Сильный ветер в Баку с корнем вырвал 10 деревьев

БАКУ /Trend/ - Сильный ветер в Баку вырвал с корнем дерево в саду напротив Азербайджанской государственной филармонии, сломаны ветки трех деревьев, сказал Trend в понедельник начальник отдела охраны растений хозяйственного объединения по озеленению ИВ Баку Орхан Мамедов.

По его словам, поваленное дерево и ветки уже приведены в состояние, готовое для транспортировки.

Мамедов сказал, что сегодня в Баку ветер вырвал с корнем 10 деревьев, сломаны ветки 20 деревьев.

Начальник отдела добавил, что объединение работает в усиленном режиме для устранения последствий непогоды.

Отметим, что сегодня скорость ветра на Абшеронском полуострове достигает 23-28 метров, с порывами до 30-35 метров в секунду.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев)

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