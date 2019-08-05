Вечером на этих дорогах Баку будет обновлена дорожная разметка

БАКУ/Trend/ - С целью регулирования безопасного движения транспортных средств с 22:00 и до утра на улицах Асада Ахмедова и Хиябани будет наноситься дорожная разметка.
Об этом в понедельник передает Trend со ссылкой на Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана.
Агентство просит водителей быть внимательными и следовать указаниям временных дорожных знаков и правилам дорожного движения.
(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов )
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