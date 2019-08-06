Госструктуры будут работать в усиленном режиме в дни праздника Гурбан

6 августа 2019 12:05 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Агентство пищевой безопасности (АПБ) опубликовало совместное с министерствами сельского хозяйства и внутренних дел заявление о забое и разделке скота и продаже мяса во период праздника Гурбан.

Как сообщает во вторник Trend , в заявлении говорится, что разделку и продажу животных следует проводить в местах, установленных соответствующими государственными органами. Подразумевается, что разделка и продажа животных на улицах, обочинах дорог, во дворах, парках и других общественных местах, не соответствующих санитарно-гигиеническим нормам, а также перевозка крупного и мелкого рогатого скота без ветеринарной справки недопустима.

В связи с праздником жертвоприношения все три госучреждения будут работать в усиленном режиме. В праздничные дни гражданам будет предоставлено 44 стационарных и 30 палаточных пунктов для забоя и разделки.

В палаточных пунктах подготовленных по методическим рекомендациям экспертов, местными исполнительными органами будут предоставлены, помимо забоя, разделки и продажи жертвенных животных, и другие услуги.

Также госучреждения просят граждан обращаться по поводу животных, здоровье которых вызывает сомнение, а также о забое скота и продаже мяса в антисанитарных условиях на улицах и обочинах дорог, в колл-центры по одному из следующих номеров:

102 – МВД

1003 – АПБ

1652 –Министерство сельского хозяйства

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Эльдар Джанашвили. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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