Завтра в Баку будет до 30 градусов тепла

6 августа 2019 14:42 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков, но утром местами возможны кратковременные дожди, умеренный северо-западный ветер, сообщает Trend во вторник со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 21-24, днем - 27-30, в Баку ночью - 22-24, днем - 28-30 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 762 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность - 50-60 процентов.

Температура морской воды на северных пляжах Абшерона (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) - 23-24, на южных (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шихово) – 24-25 градусов тепла, умеренный северо-западный ветер.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, но ночью и утром в некоторых северных и восточных районах ожидаются дожди, грозы, местами возможен град. Восточный ветер местами будет усиливаться.

Температура воздуха ночью - 20-25, днем - 33-38, в горах ночью - 12-17, днем - 21-26 градусов тепла.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев)

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