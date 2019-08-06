В Азербайджане стартует заключительный этап конкурса по приему учителей на работу

БАКУ/Trend/ - Завтра в Азербайджане начинается выбор вакансий по приему учителей на работу.

Как сообщили во вторник Trend в министерстве образования, кандидаты могут отметить в своих электронных заявках восемь вакантных мест, соответствующих профилю сданного экзамена, до 13:00 14 августа.

На этапе выбора вакансий могут участвовать, также, кандидаты, набравшие необходимые проходные баллы в этом и прошлом годах, а также имеющие более 10 лет непрерывного педагогического стажа, с перерывом в работе не более трех лет, и прошедшие диагностическую оценку.

На конкурс вынесено более семи тысяч вакантных мест по образовательным учреждениям республики, в том числе в Баку.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов )

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