На полигоне Алабино в Москве создан азербайджанский павильон (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Экспозиция Азербайджана вызывает большой интерес на "Международных армейских играх -2019".
В "Доме дружбы", организованном на полигоне Алабино в Москве в рамках "Международных армейских игр - 2019" создан азербайджанский павильон, передает во вторник Trend со ссылкой на минобороны.
Демонстрируемые в азербайджанском павильоне экспонаты, дающие представление об истории, культуре, традициях и быте нашей страны, вызывают большой интерес посетителей.
(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.