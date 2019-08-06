На полигоне Алабино в Москве создан азербайджанский павильон (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Экспозиция Азербайджана вызывает большой интерес на "Международных армейских играх -2019".

В "Доме дружбы", организованном на полигоне Алабино в Москве в рамках "Международных армейских игр - 2019" создан азербайджанский павильон, передает во вторник Trend со ссылкой на минобороны.

Демонстрируемые в азербайджанском павильоне экспонаты, дающие представление об истории, культуре, традициях и быте нашей страны, вызывают большой интерес посетителей.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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