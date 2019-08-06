На полигоне Алабино в Москве создан азербайджанский павильон (ФОТО)

6 августа 2019 19:18 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Экспозиция Азербайджана вызывает большой интерес на "Международных армейских играх -2019".

В "Доме дружбы", организованном на полигоне Алабино в Москве в рамках "Международных армейских игр - 2019" создан азербайджанский павильон, передает во вторник Trend со ссылкой на минобороны.

Демонстрируемые в азербайджанском павильоне экспонаты, дающие представление об истории, культуре, традициях и быте нашей страны, вызывают большой интерес посетителей.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
ВС Армении вновь нарушили режим прекращения огня
Нагорно-карабахский конфликт 10:07
Экспозиция Азербайджана на Международных армейских играх - 2019 вызывает большой интерес
Политика 5 августа 18:14
Участники конкурса «Кубок моря-2019» посетили достопримечательности Баку (ФОТО)
Общество 4 августа 17:44
Стартовал конкурс "Полевая кухня" (ФОТО)
Общество 4 августа 17:17
Минобороны Азербайджана проверило готовность подразделений к зиме (ФОТО)
Общество 2 августа 11:10
ВС Армении продолжают обстрел азербайджанских позиций
Нагорно-карабахский конфликт 2 августа 09:47
Лента новостей
В Баку состоится встреча с известной пианисткой Наргиз Алияровой
Культура 19:22
На одной из улиц Баку завтра будет ограничено движение
Общество 19:15
В одном из районов Азербайджана местами будут перебои с электроснабжением
Общество 18:51
SOFAZ приобрел более 95 тонн золота в I полугодии
Бизнес 18:34
В Казахстане дан старт строительству НПЗ
Энергетика 18:30
Узбекский "Нефтегазинвест" закупает компрессор высокого давления путем тендера
Тендеры 18:29
Узбекско-корейское СП закупает молекулярные сита
Тендеры 18:29
Промпарки Азербайджана наращивают производство и экспорт
Бизнес 18:29
Национальный гидрометеорологический департамент Азербайджана будет работать по новой системе
Общество 18:29