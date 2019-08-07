В рамках Международных армейских игр-2019 прошло открытие конкурса «Мастера артиллерийского огня» (ФОТО)

7 августа 2019 15:29 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Cегодня состоялась торжественная церемония открытия международного конкурса «Мастера артиллерийского огня», который проводится в рамках Международных армейских игр-2019 в Казахстане, передает в среду Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.

На церемонии для членов соревнующихся в конкурсе команд, представителей делегаций и официальных лиц была представлена интересная концертная программа.

(Текст: Турал Гараджаев)

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