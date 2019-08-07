Госслужба занятости обеспечила рабочими местами свыше 50 тысяч человек (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев, председательствуя на заседании коллегии министерства, сообщил, что в первой половине 2019 года Государственная служба занятости при министерстве обеспечила рабочими местами около 54 тысяч человек.
Как сообщает в среду Trend cо ссылкой на министерство, госслужба провела профессионально-техническую подготовку 838 человек (682 человека по линии обслуживания и 156 - в центре профессиональной реабилитации молодежи с ограниченными возможностями при министерстве здравоохранения).
Министр отметил, что в текущем году более четырех тысяч человек прошли индивидуальное обучение в рамках программы самозанятости и более 1100 человек были обеспечены активами.
В рамках программы DOST за шесть месяцев этого года 38 тысяч безработных человек были обеспечены оплачиваемыми общественными работами.
В качестве еще одного положительного результата мер по предотвращению неформальной занятости Бабаев сказал, что за первые шесть месяцев этого года было зарегистрировано 102 тысяч новых трудовых договоров (24 тысяч в государственном и 78 тысяч в частном секторе).
При этом, фонд оплаты труда увеличился на 15 процентов в государственном, и на 25 процентов в частном секторе.
(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Ровшан Гусейнов)
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