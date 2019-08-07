Госслужба занятости обеспечила рабочими местами свыше 50 тысяч человек (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев, председательствуя на заседании коллегии министерства, сообщил, что в первой половине 2019 года Государственная служба занятости при министерстве обеспечила рабочими местами около 54 тысяч человек.

Как сообщает в среду Trend cо ссылкой на министерство, госслужба провела профессионально-техническую подготовку 838 человек (682 человека по линии обслуживания и 156 - в центре профессиональной реабилитации молодежи с ограниченными возможностями при министерстве здравоохранения).