В Баку продолжаются работы по обновлению дорожной разметки

БАКУ /Trend/ - С целью регулирования безопасного движения транспортных средств сегодня с 22:00 и до утра на улице Абая Кунанбаева в столице будет обновляться дорожная разметка, сообщает Trend в среду со ссылкой на Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана.

Агентство просит водителей транспортных средств, двигающихся по этой улице, быть еще более внимательными, следовать указаниям временных дорожных знаков.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев)

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