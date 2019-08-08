В столице Азербайджана продолжается обустройство автомобильных дорог

БАКУ/Trend/ - С целью регулирования безопасного движения транспортных средств сегодня с 22:00 и до утра на улицах Мамеда Араза и Насиб бека Юсифбейли столицы будет обновляться дорожная разметка, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана.

Агентство просит водителей транспортных средств, быть внимательнее, перемещаясь по этим улицам, и следовать указаниям временных дорожных знаков.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.