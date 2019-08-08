Стали известны результаты вступительных экзаменов в вузы Азербайджана

8 августа 2019 22:30 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана объявил результаты вступительных экзаменов в вузы Азербайджана.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на ГЭЦ.

Результаты экзамена опубликованы на сайте ГЭЦ. С ними можно ознакомиться, пройдя по следующей ссылке: https://eservices.dim.gov.az/netbakmus1/?frm=egov&fbclid=IwAR2s8KegAbrzxxwW0nyMoBF8BYkaSDladAajNKu2FTpIawMk1XTvxjZkP3g.

С результатами экзаменов бакалавры могут также ознакомиться, отправив СМС с номером работы на 7727.

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