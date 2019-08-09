В Азербайджане повысилась часовая оплата преподавателей

БАКУ /Trend/ - Были пересмотрены суммы почасовой оплаты труда работников, привлеченных к проведению учебных занятий на предприятиях, в управлениях и организациях, финансируемых из бюджета.

Как сообщает Trend, Кабинет Министров утвердил в новой редакции "сумму почасовой оплаты труда работников, привлеченных к проведению учебных занятий в финансируемых из бюджета предприятиях, управлениях и организациях".

Согласно документу, часовая оплата профессоров и докторов наук, проводящих обучение детей, учеников, студентов общеобразовательных и профессиональных школ всех типов, гимназий, лицеев и других учебно-воспитательных учреждений, средних специальных школ, равнозначных им учебных заведений, слушателей курсов повышения квалификации специалистов со средним специальным образованием, и работников учебных заведений, составляет 10,30 маната; доцентов или докторов философии - 6,80 маната; лиц без ученой степени или ученого звания - 5,30 маната.

Часовая оплата профессоров и докторов наук, обучающих студентов, курсантов и слушателей учебных заведений специального назначения (военные, служба государственной безопасности и др.) составляет 12,20 манаа; доцентов или докторов философии - 8,90 маната; лиц без ученой степени и ученого звания – 6 манатов.

Часовая оплата профессоров и докторов наук, проводящих обучение докторантов, и слушателей курсов повышения квалификации, руководящих работников и специалистов высшего образования, составила 14,70 маната, доцентов и докторов философии - 10,30 маната, лиц, не имеющих ученой степени, ученого звания - 6,80 маната.

В суммы почасовой оплаты труда входит отпускная плата. Размер почасовой оплаты труда членов жюри конкурса и рецензентов представленных на конкурс работ определяется в размере 12,20 маната для профессора или доктора наук, 8,90 маната для доцента или доктора философии, 6 манатов для лиц, не имеющих ученой степени и звания.

Часовая оплата труда натурщиков, участвующих в проведении учебных занятий, определяется в размере 7,80 маната в одежде, и 12,90 маната - без одежды.

Решение вступает в силу с 1 сентября.

(Автор: Ильхама Исабалаева Текст: Эльдар Джанашвили. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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