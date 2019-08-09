БТА принимает меры по пресечению искусственных факторов, создающих пробки на дорогах (ФОТО)

9 августа 2019 16:32 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - С целью своевременного устранения искусственных факторов, вызывающих загруженность и заторы на дорогах, Бакинское транспортное агентство принимает соответствующие меры.

Как сообщили в пятницу Trend в Агентстве, в утренние часы пик усилен контроль на улицах и проспектах в районах автобусных остановок, станций метро "Гянджлик", "20 января", "Нефтчиляр" и других мест столицы, где наблюдается плотные потоки транспортного движения.

В результате за короткое время, территории автобусных остановок были очищены от такси и других автомобилей, обеспечено безопасное и беспрепятственное использование населением общественного транспорта.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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