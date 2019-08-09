Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на выходные

9 августа 2019 21:11 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на выходные дни, передает в пятницу Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

В районе Большого и Малого Кавказа местами ожидаются дожди, ливни, возможен град и грозы. Ветер западный, местами будет усиливаться, а 12 августа сменится восточным. В предгорных районах температура воздуха 30-35, в горных - 20-25 градусов тепла.

В Лянкяран-Астаринской зоне в основном без осадков. 11 августа местами ожидаются дожди, грозы, ливни, возможен град. Северо-восточный ветер 11 августа усилится. Максимальная температура воздуха 30-34 градусов тепла.

В низменных районах в основном без осадков. Ветер западный местами будет усиливаться, 12 августа сменится восточным. Максимальная температура воздуха 32-37 градусов тепла.

В Нахчыванской АР в основном без осадков. Западный ветер 11 августа будет усиливаться,12 августа сменится восточным Максимальная температура воздуха 33-38 градусов тепла.

В выходные в Баку и на Абшеронском полуострове в основном без осадков. Северо-восточный ветер 11 августа сменится на сильный северо-западный. Максимальная температура воздуха 27-30 градусов, местами до 34 градусов тепла.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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