В Загатале произошло землетрясение

БАКУ /Trend/ - В Загатальском районе Азербайджана произошло землетрясение.
Как сообщили в субботу Trend в Республиканском центре сейсмологической службы Академии наук, подземные толчки были зафиксированы в 11:35 в 17 километрах к юго-западу от Загатальской станции на территории Загаталы.
Магнитуда землетрясения составила 4,9.
Очаг землетрясения залегал на глубине двух километров.
(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев)
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