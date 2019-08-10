Землетрясение в Загатале ощущалось в прилегающих районах до 5 баллов (версия 2)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 12.33)

БАКУ /Trend/ - Сегодня в 11:35 по местному времени в 18 километрах к юго-западу от Загатальской станции на территории Загаталы произошло землетрясение.

Как сообщили в субботу Trend в Республиканском центре сейсмологической службы Академии наук, землетрясение ощущалось в эпицентре до шести, а в прилегающих районах - до 3-5 баллов.

12:33 (GMT+4) В Загатальском районе Азербайджана произошло землетрясение.

Как сообщили в субботу Trend в Республиканском центре сейсмологической службы Академии наук, подземные толчки были зафиксированы в 11:35, по предварительным данным, в 17 километрах к юго-западу от Загатальской станции на территории Загаталы. Магнитуда землетрясения составила 4,9.

Очаг землетрясения залегал на глубине двух километров.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев)

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