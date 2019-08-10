Завтра в Баку будет ветрено

10 августа 2019 15:01 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове в основном без осадков, но утром местами возможны кратковременные дожди, передает в субботу Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Сильный северо-западный ветер вечером несколько стихнет. Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью - 20-23, днем - 25-28 градусов тепла, в Баку ночью - 21-23, днем - 25-27 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 753 до 761 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность ночью - 60-70 процентов.

На пляжах Абшерона ожидается сильный северо-западный ветер.

Температура морской воды на северных пляжах (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) - 23-24 градуса, на южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шихово) - 24-25 градусов тепла.

В большинстве районах Азербайджана в основном без осадков, но в некоторых горных и предгорных районах возможны дожди и грозы, ливни и град. Западный ветер местами усилится. Температура воздуха ночью - 17-22, днем - 30-35 градусов тепла, в горах - ночью 10-15, днем - 16-21 градусов тепла.

(Текст: Турал Гараджаев)

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