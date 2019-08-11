Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра

11 августа 2019 13:17 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В Баку и на Абшеронском полуострове двенадцатого августа в основном без осадков. Северо-западный ветер днем сменится северо-восточным, сообщает в воскресение Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью 21-24, днем - 28-31 градусов тепла, в Баку ночью - 22-24, днем - 29-31 градуса тепла.

Атмосферное давление составит 762 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность ночью - 70-80 процентов, днем - 45-50 процентов.

На пляжах Абшерона северо-западный ветер днем сменится северо-восточным.

Температура морской воды на северных пляжах (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) - 22-23 градуса, на южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шихово) - 23-25 градусов тепла.

В районах Азербайджана в основном без осадков, но в некоторых горных районах возможны дожди и грозы, ливни и град. Ветер восточный. Температура воздуха ночью - 20-25, днем - 30-35 градусов тепла, в горах - ночью 14-19, днем - 21-26 градусов тепла.

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