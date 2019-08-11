На конкурсе Кубок моря-2019 проведены артиллерийские стрельбы

11 августа 2019 17:03 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В ходе этапа «Выполнение артиллерийских стрельб» военные моряки стран, участвующих в международном конкурсе «Кубок моря-2019», выполнили задачи по «Стрельбе по плавающей мине» на полигоне боевой подготовки в Каспийском море.

Об этом Trend сообщили в министерстве обороны.

На этом этапе корабли, находясь в движении, должны были поразить плавающую мину артиллерийским огнем. Стрельбы проводились на расстоянии 200 метров из артиллерийских установок.

Международная судейская бригада провела оценку результатов по своевременному прибытию кораблей и уничтожению целей. По результатам состязаний набрав по 40 баллов первое место заняли Азербайджан и Россия. Команда Казахстана набрав 36 баллов заняла второе место, а команда Ирана набрав 18 баллов заняла третье место.

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