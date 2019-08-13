В Баку предотвращена реализация 851 кг непригодного к употреблению мяса (ФОТО)

13 августа 2019 21:36 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В ходе совместного мониторинга сотрудников Агентства пищевой безопасности и МВД в поселке Баил Сабаильского района было обнаружено 851 кг непригодного к употреблению мяса, хранившееся в антисанитарных условиях, передает во вторник Trend со ссылкой на Агенство.

При осмотре территории убоя животных и холодильника предприятия были выявлены вызывающее подозрение признаки в туше животного. Убой животных на объекте был остановлен и ограничена продажа мяса.

Были взяты образцы из туши животных и отправлены в соответствующие лаборатории Института пищевой безопасности Азербайджана.

По выявленному факту в соответствии с требованиями законодательства будут приняты меры.

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