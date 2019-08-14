Бакинское транспортное агентство продолжает обустраивать дороги столицы Азербайджана (ФOTO)

14 августа 2019 13:16 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - С целью повышения безопасности дорожного движения, обеспечения свободного движения оперативных транспортных средств в чрезвычайных ситуациях Бакинское транспортное агентство (БТА) совершенствует дорожную инфраструктуру на улице Мухаммеда Хади.

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на БТА, в рамках запланированных мер на участке проведена работа по проектированию.

В ходе проектирования были использованы элементы современного уличного дизайна. Изменения включают в себя расширение тротуара в направлении проезжей части, что имеет ряд преимуществ.

К ним относятся сокращение длины пешеходного перехода и расширение тротуара, регулирование хаотичной парковки автомобилей, происходящей на территории, построение надлежащего радиуса поворота на перекрестках, а также создание специальных остановок для автобусов и такси.

Завершение работ планируется в этом месяце. Аналогичные изменения предусмотрены и на других улицах, где это позволяет дорожная инфраструктура.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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