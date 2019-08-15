Утверждено участие исполнителей на церемонии открытия ЧМ по художественной гимнастике

15 августа 2019 12:32 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В самые жаркие дни лета продолжается подготовка Федерации гимнастики Азербайджана (ФГА) к Чемпионату мира по художественной гимнастике, который пройдет 16-22 сентября на Национальной гимнастической арене.

Как сообщает Trend, со ссылкой на Федерацию, организаторы и на этот раз с особым творчеством подошли к церемонии открытия, которая станет основной частью соревнований по гимнастике. Наряду с шоу "Сказка Востока", поставленным по восточным мотивам, было утверждено участие известных исполнителей Азербайджана на церемонии.

Так, в первый день чемпионата, на церемонии открытия своими песнями будет радовать зрителей народный артист Азербайджана, известный исполнитель хитов Эмин Агаларов.

Государственный гимн Азербайджана без музыкального сопровождения исполнит известная азербайджанская певица и композитор, заслуженная артистка Тунзаля Агаева.

На этом интересные моменты церемонии открытия не заканчиваются. Так, звездный посол Чемпионата мира, заслуженный артист Азербайджана Мири Юсиф исполнит на церемонии специально написанную для этого соревнования песню.

Краткая информация тематика шоу церемония открытия Чемпионата мира: "Вы окунетесь в мир приключений, богатства и любви вместе с веселым джином и Алибабой. Главные герои отправятся в живописные цветочные поля, широкие и глубокие воды океана, где правит моряк Синдбад, в горы, охраняемые Циклопом, а также станем свидетелями истории любви Аладдина и прекрасной Жасмин. Но самое главное и последнее желание, любовь, принцесса получит в величественном шелковом дворце Шелкопряда. Вас ждет невероятное путешествие в мир дружбы, любви и сказок. Помните, что на этот раз сказки станут реальностью".

Спешите на национальную гимнастическую арену 16 сентября 19:15, чтобы посмотреть это грандиозное спортивное мероприятие и профессиональные выступления всемирно известных гимнасток.

Напомним, что билеты можно приобрести в кассе арены, в торговом центре "Гянджлик Молл", а также в онлайн режиме (https://ticketing.mga.az/. Стоимость билетов составляет 10, 15 и 20 манатов.

Также вы можете получить регулярно обновляемую информацию о соревнованиях с сайта (www.agf.az)

Место проведения чемпионата: Национальная Гимнастическая Арена.

Телефон: (+994 12/51) 566-96-99

Адрес: Баку, проспект Г.Алиева, 178

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